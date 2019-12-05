AB'den Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacılara yardım

AB Komisyonu, Suriye'ye komşu ülkelere destek amacıyla kurulan AB Bölgesel Fonu kapsamında yeni bir yardım paketinin kabul edildiğini açıkladı.



Buna göre, Lübnan'ın ekonomik büyümesini ve bölgesel kalkınmasını desteklemek için 45 milyon euro kaynak sağlanacak.



Lübnan'daki Suriyeli sığınmacıların ve bölge halkının su ve kanalizasyon gibi altyapı hizmetlerinin geliştirilmesi için 48 milyon euro, sağlık hizmetlerine erişimlerinin arttırılması için de 70 milyon euro tahsis edilecek.



Bunun yanı sıra Ürdün'deki sığınmacıların kendi kendilerine yeterliliklerinin güçlendirilmesi, ülkedeki sosyal güvenlik sisteminin daha kapsamlı hale getirilmesi için 59 milyon euro aktarılacak.



Ürdün'de sığınmacı kamplarına atık sistemleri kurulması, sağlık ve çevre koşullarının geliştirilmesi için 39 milyon euro verilecek.



Suriye'ye iç savaş öncesinde sığınan ve daha sonra Ürdün ve Lübnan'a göç etmek zorunda kalan Filistinlilere ise 36 milyon euroluk mali destek sağlanacak.