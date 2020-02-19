AB'den vergi konusunda Türkiye'ye ek süre

Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları vergi cenneti kara listesine Panama, Seyşeller, Cayman Adaları ve Palau'yu ekledi. Bu listeye Türkiye'nin de eklenmesinin gündeme gelmesine rağmen, bakanlar Türkiye'ye eksiklerini tamamlaması için süre verdi.



2017 yılında şirketlerin ve varlıklı kişilerin vergi giderlerini düşürmek için kullandıkları çeşitli yöntemlerin ortaya çıkarılmasının akabinde oluşturulan listede şu anda toplamda 12 bölge bulunuyor. Listede Fiji, Umman, Samoa, Trinidad ve Tobago, Vanuatu'nun yanı sıra üç ABD bölgesi Amerikan Samoa, Guam ve ABD Virjin Adaları yer alıyor.



Listede olanlar itibar kaybına uğrama, finansal işlemlerde daha fazla incelemeye tabi olma ve AB fonlarını kaybetme riski ile karşı karşıya olacak.



TÜRKİYE'YE ZAMAN TANINDI



Konuyla ilgili AB belgesine göre Türkiye, tüm AB ülkelerine vergi bilgilerinin otomatik olarak aktarımını gerçekleştiremedi, ancak veri paylaşımına izin verecek yasal değişiklikleri kabul etmesi nedeniyle taahhütlerini yerine getirmesi için daha fazla zaman verildi.



AB diplomatları kararın Ankara ile onlarca yıldır anlaşmazlık yaşayan ve Türkiye'nin vergi bilgilerine ilişkin verileri paylaşmadığı AB üyesi Kıbrıs'ı rahatsız ettiğini söyledi.



Diplomatlar, Türkiye'nin en büyük Türk nüfusuna sahip olan AB ülkeleri Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Avusturya ile de vergi bilgilerini paylaşmadığını söyledi.



Türkiye, söz konusu gereklilikleri yerine getirmesi için kendisine bir yıllık süre verilmesine rağmen, bu yasaları parlamentodan geçirmeyi başaramadı.



İki yetkili, kararın AB'nin liste oluşturma sürecine zarar verebilme riski bulunmasına rağmen siyasi nedenlerle alındığını söyledi. Bir diplomat, "Türkiye'nin bizim için önemli olan birçok siyasi alanında rol oynadığını unutmamalıyız" ifadesini kullandı.



AB Orta Doğu ve Asya'dan göç dalgasını frenlemek konusunda Türkiye'nin işbirliğine ihtiyaç duyuyor.