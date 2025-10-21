AB'den yeni ehliyet kuralları: Ülkelerden birindeki ceza hepsinde geçerli olacak

Avrupa ülkelerinin 3 yıldır üzerinde çalıştığı yeni ehliyet kurallarını içeren düzenleme Avrupa Parlamentosunda kabul edildi.

Avrupa Birliği (AB) çapında yeni kurallar içeren pakete göre aşırı hız, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanma, ölümlü kazalara karışma, hız sınırının aşılması gibi ciddi trafik ihlallerinde verilen cezalar sadece suçun işlendiği ülkede değil, tüm Avrupa'da geçerli olacak.

Bu çerçevede yurt dışında ehliyeti alınan bir sürücü, kendi ülkesinde araç kullanamayacak.

Mevcut durumda bir trafik suçu işleyen sürücünün ehliyetine suçun işlendiği ülkede el konulduğunda bu karar, ehliyeti veren ülkede veya başka bir AB ülkesinde uygulanmayabiliyordu.

Yeni düzenlemeye göre üye ülkelerin bilgi paylaşımını kolaylaştıran bir veri havuzu da oluşturulacak.

Sürücünün trafik ihlali nedeniyle aldığı ceza, ehliyetinin geçici ve kalıcı olarak geri alınması kararı sisteme girilecek. Böylece AB çapında söz konusu sürücünün trafik ihlal suçu, yetkililer tarafından görülebilecek.



EHLİYETLER CEP TELEFONUNA TAŞINIYOR

AB ülkelerinin kabul ettiği düzenlemeye göre sürücü ehliyetleri dijital olarak cep telefonlarında taşınabilecek. Dijital ehliyet uygulamasının en geç 2030 yılına kadar yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Avrupa genelinde acemi sürücüler için en az 2 yıllık deneme süresi olacak. 17 yaşından itibaren acemi sürücüler yakınlarının veya refakatçilerinin gözetiminde pratik yapabilecek.



KAMYON EHLİYETİ ALMA YAŞI DÜŞÜYOR

Avrupa genelinde karayolu taşımacılığındaki nitelikli eleman açığını gidermek için kamyon ehliyeti alma yaşı, mesleki yeterlilik belgesine sahip olanlar için 21'den 18'e düşürülecek.

Otobüs ehliyeti almak için ise 24 değil, 21 yaşına girmiş olmak yeterli olacak.



HEDEF "SIFIR ÖLÜMLÜ" TRAFİK KAZALARI

AB ülkelerinin yeni ehliyet kuralları birlik çapındaki trafik kazalarındaki ölümleri azaltmayı amaçlıyor. Avrupa'da 2024 yılı verilerine göre trafik kazalarında toplam 19 bin 800 kişi hayatını kaybetti.

İsveç ve Danimarka, 1 milyon kişide 20 ve 24 ölüm ile trafik kazalarında en az kayıp yaşayan ülkeler olarak öne çıkıyor. Almanya ise 1 milyon kişide 33 ölümle 44 olan AB ortalamasının altında kalıyor.

AB ülkelerinin 2025 yılına kadar sıfır ölümlü trafik kaza hedefli yeni düzenlemeleri AB Resmi Gazetesinde yayımlanmasından 20 gün sonra yürürlüğe girecek. Üye devletlerin söz konusu düzenlemeleri, kendi ulusal mevzuatlarına uyarlamaları için de 4 yıl süreleri olacak.