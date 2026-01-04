AB'den yeni tank ve roket sistemi hamlesi

Avrupa Komisyonu, Avrupa Savunma Fonu (EDF) tarafından finanse edilen projelerin altıncı dalgası kapsamında, yeni bir ana muharebe tankı ve çok namlulu roketatar sistemi (MLRS) geliştirilmesi için 150 milyon euro tutarında bir kaynak tahsis edilmesini onayladı.

2026 yılı için ayrılan toplam 1 milyar euroluk EDF yıllık çalışma programının bir parçası olan bu yatırımın temel amacı, Avrupa’daki savunma Ar-Ge çalışmalarındaki “parçalanmışlığı” azaltmak olarak nitelendiriliyor.



Projenin bir diğer amacı ise, endüstriyel rekabet gücünü artırmak ve üye ülkeler arasındaki iş birliğini güçlendirmek.

PARA NELERE HARCANACAK?

Bütçenin yaklaşık 125 milyon euroluk büyük bir kısmı, “geleceğin tank sistemleri” olarak nitelendirilen ana muharebe tanklarına harcanacak. Projede, üstün ateş gücü, azaltılmış mürettebatla operasyon ve ilerleyen aşamalarda insansız kullanım yetenekleri üzerine odaklanılacak.



Kalan bütçe ise, Avrupa'nın stratejik vuruş kapasitesini artırmak amacıyla çok namlulu roketatar sistemlerine (MLRS) harcanacak.

2026 EDF PROGRAMI

2026 EDF programı toplamda 31 konuyu ele alıyor. Bu konular arasında sadece tanklar ve roketler değil, aynı zamanda hipersonik füze savunması, kuantum güvenlikli ağlar, elektronik harp ve yarı otonom gemiler gibi ileri teknolojiler de bulunuyor.

Avrupa Birliği Savunma ve Uzaydan Sorumlu Komisyon Üyesi Andrius Kubilius, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa'nın savunma alanındaki iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini ve bu fonun ortak öncelikleri ortak yeteneklere dönüştürmek için kilit bir temel oluşturduğunu söyledi.