AB'den yoksul ülkelere aşı yok

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere yeni tip corona virüs (Covid19) aşılarını gönderemeyeceklerini belirtti.

Anadolu Ajansı 22.03.2021 - 11:42

AB'den yoksul ülkelere aşı yok

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanbı Ursula von der Leyen, Alman basınına yaptığı açıklamada AB'den şu an için yoksul ülkelere aşı gönderilmemesine ilişkin, "Üye devletlerden aşıları kendilerinin alması için çok fazla baskı var." ifadelerini kullandı.

"AB DAHA İYİ BİR ÜRETİME GEÇTİĞİNDE AŞIYI PAYLAŞACAK"

Yoksul ülkelere aşı erişimi sağlayan uluslararası Covid19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) girişimine AB'nin verdiği mali desteğin altını çizen AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, "AB'nin aşıyı doğrudan diğer ülkelerle paylaşma mekanizması ancak AB'de daha iyi bir üretim durumuna sahip olduğumuzda başlayacaktır." dedi

AB, şu ana kadar önde gelen Covid19 aşı üreticilerinden yaklaşık 2,6 milyar aşı dozu sipariş etti. Ancak mart ortası itibarıyla AB'ye üye 27 ülkenin tamamına yaklaşık 70 milyon doz aşı teslim edildi.

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