ABD: Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlar halen yetersiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımların halen yetersiz olduğunu ancak Gazze açıklarında ABD'nin konumlandırdığı geçici limanın devreye girmesiyle birlikte bölgeye daha fazla insani yardımın ulaşacağını söyledi.

ABD: Gazze'ye ulaştırılan insani yardımlar halen yetersiz

Beyaz Saray Sözcüsü Jean-Pierre, günlük basın brifinginde, ve Refah'taki son durumla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Gazze'ye karadan giren insani yardımların Joe Biden yönetiminin çabalarıyla bir ölçüde arttığını savunan Jean-Pierre, "Gazze'ye daha fazla insani yardım götürmeliyiz çünkü oradaki durumun ne kadar acil olduğunu biliyoruz." dedi.

Gazze'ye sadece insani yardım değil, hastanelerde kullanılabilmesi için yakıtın da girmesi noktasında İsrail hükümetiyle sürekli olarak görüştüklerini belirten 'li sözcü, bu konudaki çabalarını sürdüreceklerini ifade etti.

ABD'nin Gazze açıklarında inşa ettiği geçici limanın tamamlandığını ve ilerleyen günlerde devreye alınacağını vurgulayan Jean-Pierre, "Geçici liman yapıldı, bu çok önemli, önümüzdeki günlerde operasyonel hale gelecek. Böylece Gazze'ye daha fazla insani yardım götürebileceğimizden eminiz. Ayrıca İsrail'in de insani yardım görevlilerinin korunduğundan emin olmasını istiyoruz." diye konuştu.

İsrail'in Gazze'yi yeniden işgal etmesini desteklemediklerini iddia eden Jean-Pierre, bölgede Hamas yönetiminin de olmasını istemediklerini kaydetti.

ABD'li sözcü, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ateşkes ve insani yardımlar konusunda "kendi siyasi çıkarları ve geleceği" için ağır davrandığı şeklindeki bir soruya net yanıt vermekten kaçınırken, Biden yönetiminin çabalarına atıf yapmakla yetindi.

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