İdlib'deki durumun çok tehlikeli olduğunu söyleyen Jeffrey "Kimyasal silah hazırlandığına dair birçok kanıt var" dedi. ABD'nin İdlib'de operasyon yapmak için defalarca izin istediğini belirten temsilci, bölgede hava harekatı yapıp yapmayacaklarına ilişkin bilgi vermedi.



James Jeffrey, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın lider olarak bir geleceği olmadığını, ancak onu görevden almanın ABD'nin işi olmadığını söyledi. "Suriye için büyük bir diplomatik girişimin zamanı geldi" diyen ABD'li diplomat, Birleşmiş Milletler ve ABD müttefiklerinin de destek verebileceğini ifade etti.



DAEŞ'i kalıcı olarak yenmek için Suriye'de kalmaya devam edeceklerini de dile getiren Jeffrey, ABD Başkanı Donald Trump'ın da bu fikre destek verdiğini söyledi. Trump daha önce Suriye'den çekileceklerini açıklamıştı.'de...