ABD'li 81 yaşındaki Senatör konuşurken 20 saniye donakaldı

Senatör John Barrasso, McConnell'ı kolundan tutarak, "Hey Mitch, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Yoksa ofisine geri mi dönelim?" diye sordu.



Bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıktı ve iyi olduğunu söyledi.



McConnell, sene başında kaldığı otelde düşmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senato'da bulunamamıştı.