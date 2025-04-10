ABD’li bakan “cehennemi” savundu: Hayatları boyunca orada kalmalılar

ABD’deki Başkan Donald Trump yönetiminin İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, MS-13 ve Tren de Aragua çetelerinin üyesi oldukları gerekçesiyle El Salvador Hapishanesi’ne gönderilenlerin "hayatları boyunca orada kalması" gerektiğini söyledi.



Trump yönetimi, Latin Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden sayılan El Salvador merkezli MS-13 ve Venezuela merkezli Tren de Aragua çetelerinin üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesi’ne göndermişti. Söz konusu hapishane “yeryüzündeki cehennem” olarak da biliniyor.



“ORADA DURMALARI KONUSUNDA KARARLIYIZ”



Axios'un haberine göre ABD İç Güvenlik Bakanı Noem, Washington'daki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) etkinliğinin ardından, El Salvador'a gönderilen kişilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çete üyeliği gerekçesiyle gönderilen bu kişilerin orada durmaları konusunda kararlı olduklarını ifade eden Noem, "Hayatları boyunca orada kalmalılar" değerlendirmesinde bulundu. Noem ayrıca, bu değerlendirmenin ICE ve Dışişleri Bakanlığı'nın istihbari çalışmalarına dayandığını aktardı.



TRUMP YÖNETİMİ “ÇETE ÜYELERİNİ” EL SALVADOR’A GÖNDERDİ



ABD yönetimi, MS-13 ve Venezuela merkezli Tren de Aragua çetelerini "yabancı terör örgütleri" listesine eklemişti. Başkan Trump, “düzensiz göçmenlerle mücadele” kapsamında "yabancı terör örgütüyle” bağlantılı göçmenlerin sınır dışı edilmelerini hızlandırmak için daha önce sadece savaş dönemlerinde kullanılan Yabancı Düşmanlar Yasası yetkisini devreye sokmuştu.



Washington yönetimi, MS-13 ve Tren de Aragua üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltına aldığı kişileri El Salvador Hapishanesi’ne göndermişti. Trump'ın devreye soktuğu 1798 tarihli "Yabancı Düşmanlar Yasası", başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler veriyor.

