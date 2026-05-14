ABD'li bakan Çin'e girebilmek için sıra dışı bir yöntem kullandı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ’nun Çin tarafından yaptırım altında olmasına rağmen Donald Trump’ın Pekin ziyaretine katılması dikkat çekici bir diplomatik manevrayla mümkün oldu.

Çin yönetimi, Rubio’nun soyadının Çince yazılışını değiştirerek resmi belgelerde ABD’li bakanı “Marco Lu” adıyla kayda geçirdi. Böylece Pekin yönetimi yaptırımları resmen kaldırmadan Rubio’nun ülkeye girişine izin verdi.

“KELİME OYUNU” YÖNTEMİ

Çinli yetkililer, Rubio’nun soyadındaki ilk heceyi farklı bir Çince karakterle yazarak “Lu” şeklinde kullandı.

Bu değişiklik, yaptırımlar teknik olarak yürürlükte kalırken Rubio’nun diplomatik ziyaret gerçekleştirmesinin önünü açtı.

ÇİN YAPTIRIMLARI KALDIRMADI

Pekin yönetimi mart ayında yaptığı açıklamada, Rubio’nun Trump ile birlikte Çin’e gelmesi halinde yaptırımların esnetilebileceğinin sinyalini vermişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, “Çin’in yaptırımları Sayın Rubio’nun ABD Senatosu dönemindeki Çin karşıtı sözleri ve eylemlerine yönelikti.” ifadelerini kullanmıştı.

RUBIO NEDEN YAPTIRIM ALTINDA?

Marco Rubio’ya yönelik Çin yaptırımları, Florida senatörü olarak görev yaptığı döneme dayanıyor.

Pekin yönetimi, Rubio’yu 2020 yılında iki kez yaptırım listesine aldı. Bunun nedeni ise Rubio’nun Hong Kong’daki demokrasi yanlısı protestolara destek vermesi ve Çin’in bölgedeki baskı politikalarını eleştirmesiydi.

SİNCAN'DAKİ UYGUR TÜRKLERİNE DESTEK VERMİŞTİ

Küba kökenli Amerikalı siyasetçi olan Rubio, ayrıca Çin’in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını da sert şekilde eleştirmişti.

Rubio, ABD Kongresi’nde 2021’de kabul edilen “Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası”nın da destekçileri arasında yer aldı. Yasa, şirketlerin Çin’in Sincan bölgesinden ithal edilen ürünlerin zorla çalıştırma sonucu üretilmediğini kanıtlamasını zorunlu kılıyordu.

Rubio o dönemde yaptığı açıklamada, “Tedarik zincirlerini temizlemek için birçok şirket adım attı. Bunu yapmayanlar ise Amerikalıları farkında olmadan zulüm ve soykırımın ortağı haline getirmeye devam edemeyecek” demişti.