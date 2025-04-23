ABD'li bakan vazgeçti, Londra'daki Ukrayna zirvesi boşa düştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun iptal etmesi, Ukrayna, İngiltere, Fransa ve Almanya dışişleri bakanlarının katılacağı daha geniş çaplı bir toplantının da iptal edilmesine yol açtı.

Ancak görüşmeler daha düşük bir seviyede devam etti. ABD artık Ukrayna elçisi General Keith Kellogg tarafından temsil edilecek.

Görüşmelerin notunun düşürülmesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda bir anlaşma konusunda ilerleme kaydedilmemesi halinde Washington'un çekilebileceği uyarısında bulunmasından sadece günler sonra, kritik bir zamanda geldi. Trump pazar günü Moskova ve Kiev'in üç yıllık savaşı sona erdirmek için bu hafta bir anlaşma yapmasını umduğunu söyleyerek baskıyı artırmıştı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Londra'da üst düzey ABD'li, İngiliz, Fransız ve Ukraynalı diplomatlar arasında iptal edilen toplantıyı yorumladı.

MOSKOVA'DAN İLK TEPKİ

Peskov gazetecilerle yaptığı telefon brifinginde “Anladığımız kadarıyla bazı konulardaki pozisyonları birbirine yaklaştırmak henüz mümkün olmadı” dedi.

Peskov, “Amerikalılarla temaslarımızı sürdürüyoruz, Avrupalılarla ve Ukraynalılarla da temasımız yok. Ancak Başkan Putin bu tür temaslara açık olmaya devam ediyor” dedi.

Kremlin sözcüsü ayrıca Rusya'nın çözümün bir parçası olarak Ukrayna'ya herhangi bir Avrupalı askerin konuşlandırılmasına karşı çıkmaya devam ettiğini yineleyerek “Bu, NATO güçlerinin ve varlıklarının Ukrayna'ya konuşlandırılması anlamına gelecektir. Aslında özel askeri operasyonun başlamasının temel nedeni, temel nedenlerinden biri buydu” diye konuştu.

"KIRIM'I KAMUOYU ÖNÜNDE TARTIŞMAYACAĞIM"

Moskova'nın mevcut temas hattı boyunca çatışmaları dondurmaya hazır olup olmadığı ve Kırım'ın bir anlaşmanın parçası olarak Rusya olarak tanınması talepleri hakkında yorum yapan Peskov, Kremlin'in müzakerelerin ayrıntılarını kamuoyu önünde tartışmayacağını söyledi.

Rus sözcü, “Herhangi bir çözüm seçeneği taslağı kamuya açık olamaz, kamuya açık hale gelir gelmez etkinliğini kaybeder, çalışmalar gizli bir şekilde yürütülür ve sessizlik içinde yürütülmelidir” ifadelerini kullandı.