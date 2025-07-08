ABD’li bakanın sesini yapay zekayla taklit etti, üst düzey isimlerle temasa geçti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun sesini yapay zeka yardımıyla taklit eden bir kişinin üst düzey isimlerle temasa geçtiği ortaya çıktı.



The Washington Post gazetesinin haberine göre, kimliği tespit edilemeyen kişi, bu şekilde aralarında iki yabancı dışişleri bakanı, bir ABD’li vali ve bir ABD Kongre üyesi olmak üzere en az beş kişiye ulaştı.



Üst düzey ABD’li bir yetkilinin verdiği bilgilere ve gazetenin ulaştığı bir bakanlık belgesine göre, yapay zeka destekli bir yazılım ile Rubio’nun sesini ve yazı stilini taklit eden kişi, üst düzey isimlere sesli ve yazılı mesajlar gönderdi.



HEM KISA MESAJ ATTI, HEM SIGNAL’DEN YAZDI



ABD’li yetkililer yaşanan bu olayın arkasında kim ya da kimlerin olduğunu henüz tespit edemezken, Rubio’nun ofisinden ABD Dışişleri Bakanlığı personeline gönderilen bir belgeye göre, suçlunun “bilgi ya da hesaplara erişim kazanma amacıyla” güçlü hükümet yetkililerini manipüle etmeye çalışmasının olası olduğuna inanılıyor.



Bakanlığın 3 Temmuz tarihli iç yazışmasına göre, söz konusu kişi hem kısa mesaj yoluyla hem de Donald Trump yönetiminin yaygın bir şekilde kullandığı Signal uygulamasını kullanarak mesajlar gönderdi.



SAHTE E-POSTA ADRESİYLE HESAP AÇTI



Bakanlığın iç yazışmasına göre, olay, taklitçinin “Marco.Rubio@state.gov” adıyla bir Signal hesabı oluşturduğu haziran ayının ortasında başladı. Bu e-posta adresinin Rubio tarafından kullanılan gerçek e-posta adresi olmadığı ifade edildi.



Bakanlık, şüphelinin, hedefindeki en az iki kişiye Signal uygulamasından sesli mesajlar bıraktığını, bir seferinde ise Signal üzerinden iletişim kurmak için bir kişiye kısa mesaj gönderdiğini aktardı. Belgede, başka bakanlık çalışanlarının da e-posta yoluyla taklit edildiği ifade edildi.



Konu hakkında yorum talebine yanıt veren ABD Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili “etraflı bir soruşturma yürütüleceğini, bunun gelecekte tekrar yaşanmasını önlemek için önlemlerin uygulanmaya devam edileceğini” bildirdi.

Öte yandan, yetkililer, mesajların içeriği, diplomatların isimleri ya da hedef alınan yetkililerin kim olduğu konusunda yorum yapmayı reddetti. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da Rubio’yu taklit eden kişi hakkında yorumda bulunma talebini geri çevirdi.



MESAJLARA GERİ DÖNEN OLDU MU?



Berkeley Üniversitesi’nden dijital adli bilişim uzmanı profesör Hany Farid, olaya ilişkin değerlendirmesinde, yapay zekayla bir kişinin sesini taklit etmek için 15 ile 20 saniyelik bir ses kaydının yeterli olduğunu, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun durumunda da bunun kolay olduğunu anlattı. Farid, “Sesli mesajlar bırakmak özellikle etkili çünkü interaktif değil” değerlendirmesinde bulundu.



Temasa geçilen yetkililerden herhangi bir birinin taklitçiye yanıt verip vermediği ise henüz netlik kazanmadı.

