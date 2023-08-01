ABD'li bir grup senatörden fosil yakıt şirketlerine dava açılması çağrısı

Senatörler, söz konusu şirketlerin iklim değişikliği hakkında doğru bilgi sahibi olmalarına rağmen yanlış bilgilendirme kampanyası yürüttüğünü belirterek, iklim değişikliğini "önemsiz bir mesele" gibi göstermek için geçmişte milyonlarca dolarlık bir planı finanse ettiklerinden bahsetti.



Geçmişte sigara endüstrisinin de benzer adımlar attığını belirten senatörler, fosil yakıt endüstrisinin "yalanları" nedeniyle iklim değişikliğinin ABD'de aşırı hava koşullarına neden olarak verdiği hasara dikkati çekti.



Bu kapsamda senatörler Adalet Bakanlığını, 40'dan fazla eyalet ve belediyenin fosil yakıt endüstrisine karşı verdiği mücadeleye katılmaya çağırdı.