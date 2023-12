ABD'li çelik devi, Japonlara satıldı: Beyaz Saray'dan inceleme çağrısı

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Brainard'ın konuya ilişkin değerlendirmeleri paylaşıldı.



ABD Başkanı Joe Biden'ın US Steel'in ülkenin ulusal güvenliği için kritik olan yerli çelik üretiminin temel bir parçası olmaya devam ettiğini düşündüğünü belirten Brainard, aynı zamanda bu "ikonik Amerikan şirketinin" yakın bir müttefikten bile olsa yabancı bir kuruluş tarafından satın alınmasının ulusal güvenlik ve tedarik zincirinin güvenilirliği üzerindeki potansiyel etkisi açısından "ciddi bir incelemeyi" hak ediyor gibi göründüğüne inandığını aktardı.



Brainard, Biden yönetiminin herhangi bir soruşturmanın bulgularını dikkatle incelemeye ve uygun olduğu takdirde harekete geçmeye hazır olacağını belirtti.



Lael Brainard, çeliğin altyapıdan otomobillere ve temiz enerjinin geleceğine kadar her konuda Amerikan imalatının omurgasını oluşturduğunu vurguladı.



Japonya'nın en büyük çelik üreticisi Nippon Steel, 18 Aralık'ta ABD'li çelik üreticisi US Steel'i 14,9 milyar dolara satın alacağını duyurmuştu.