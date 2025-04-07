ABD'li Cumhuriyetçiler korku içinde: 2026'da "kan banyosu" gelecek

Teksas Senatörü Ted Cruz, Başkan Donald Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak adlandırdığı gümrük vergilerinin bir resesyona yol açması durumunda, 2026 ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin “tam anlamıyla bir felaket” yaşayabileceği uyarısında bulundu.



Cruz, ayrıca bu tarifelerin uzun süre yürürlükte kalması ve diğer ülkelerin Amerikan ürünlerine misilleme yapması durumunda tam kapsamlı bir ticaret savaşının başlayabileceğini ve bunun “ABD ekonomisine ciddi zarar verebileceğini” söyledi.



Cruz, “Yüz yıl önce ABD ekonomisinin bu denli etkili olma gücü yoktu. Ama endişeliyim; yönetimde, bu tarifelerin sonsuza dek sürmesini isteyen sesler var” ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETÇİ SAFLARDA TARİFE HUZURSUZLUĞU

Cruz’un bu açıklamaları, ithal ürünlere yönelik küresel çapta “karşılıklı” gümrük vergileri getirilmesinin Cumhuriyetçi saflarda huzursuzluk yarattığının bir başka göstergesi oldu.



Cruz, podcast programı Verdict’te yaptığı açıklamada, uzun vadede tarifeler ve ticaret misillemelerinin ABD’yi “özellikle sert bir resesyona” sürükleyebileceğini belirtti ve “2026 yılı politik açıdan tam bir kan banyosu olur” ifadelerini kullandı.

“BEYAZ SARAY’LA AYNI GÖRÜŞÜ PAYLAŞMIYORUM”

“Demokratların çoğunlukta olduğu bir Temsilciler Meclisi’yle, belki de Demokrat bir Senato’yla karşı karşıya kalırız. Eğer ekonomik bir durgunluk içindeysek ve insanlar ciddi sıkıntılar yaşıyorsa, iktidardaki partiyi cezalandırırlar” diyen Cruz ayrıca, Beyaz Saray’ın tarifelerin “patlayan bir ekonomi” yaratacağı yönündeki görüşünü paylaşmadığını vurguladı.



Cumhuriyetçi Senatör ayrıca, dünyadaki her ülke ABD’ye karşı misilleme tarifeleri uygularsa ve Trump’ın “karşılıklı” gümrük vergileri yürürlükte kalırsa, bunun “çok kötü bir sonuç olacağını” ve “ABD ekonomisine ciddi zarar vereceğini” söyledi.



Cruz ayrıca, “hükümetle çalışmayı istese de” başarı ölçütünü “yurt dışında tarifelerin ciddi şekilde düşürülmesi ve bunun sonucunda ABD’deki tarifelerin de önemli ölçüde azaltılması” şeklinde nitelendirdi:



“Bu Amerikan işçileri, işletmeleri, büyümesi ve refahı için bir zafer olur,” diye ekledi. “İşte o, harika bir sonuç olur.”

CUMHURİYETÇİLER ARASINDA TARİFE BÖLÜNMESİ

Öte yandan, Cumhuriyetçiler içerisinde, Trump’ın 2017 yılında hayata geçirdiği vergi indirimlerinin uzatılması ve yeni göçmenlik denetimleri ile askeri harcamalar gibi Trump’ın gündemindeki diğer maddelere kaynak sağlanması konusunda genel bir uzlaşı bulunuyor. Ancak, tarafsız bütçe analistlerinin söz konusu düzenlemenin önümüzdeki on yıl içinde ülke borcuna yaklaşık 5,7 trilyon dolar ekleyeceğini öngörmesine rağmen bu giderlerin nasıl finanse edileceği konusunda hâlâ derin bir görüş ayrılığı var.



Iowa’dan Cumhuriyetçi Senatör Chuck Grassley de, ABD’nin ticaret ortaklarına yönelik tarifelerin belirlenmesinde Kongre’ye daha fazla yetki verilmesini öngören iki partili bir yasa tasarısı sundu. Demokrat Senatör Maria Cantwell’in eş sponsorluğunu üstlendiği yasa tasarısı, ticaret politikasının belirlenmesi ve onaylanmasında Kongre’nin rolünü “yeniden teyit” etmeyi amaçlıyor.



Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski, Mitch McConnell, Jerry Moran ve Thom Tillis’in de destek verdiği yasa tasarısı büyük ölçüde sembolik olarak değerlendirilse de, iki gün içinde borsada yaşanan 5,4 trilyon dolarlık kayıp ve Wisconsin Yüksek Mahkemesi seçimlerinde Trump’ın danışmanı Elon Musk’ın desteklediği adayın sandıkta yenilgiye uğraması gibi gelişmeler, seçmenin yönetimin politikalarına tepkisini artırdığı şeklinde yorumlanıyor.