ABD'li Demokrat vekillerden El Salvador’a ziyaret: Yanlışlıkla sınır dışı edilen Garcia ile görüşme talebi

Arizona’dan Yassamin Ansari, Oregon’dan Maxine Dexter, Florida’dan Maxwell Frost ve Kaliforniya’dan Robert Garcia, geçen hafta Maryland Senatörü Chris Van Hollen’ın yaptığı ziyaretin ardından El Salvador’a ulaştı. Vekiller, Garcia ile görüşmek istiyor.

"DEMOKRASİMİZİN GELECEĞİ AÇISINDAN BENİ EN ÇOK ENDİŞELENDİREN OLAY"

Ansari, Associated Press’e verdiği demeçte, “Son birkaç ayda tanık olduğumuz tüm yasa dışı uygulamalara rağmen, bu durum demokrasimizin geleceği açısından beni en çok endişelendiren olay” dedi.



Bir Kongre danışmanının aktardığına göre, heyet salı sabahı ABD büyükelçiliği yetkilileriyle görüşerek Abrego Garcia’nın durumu ve El Salvador’da halen tutuklu bulunan benzer vakalar hakkında bilgi alacak. Ziyaret sırasında vekillere gizli brifingler de verilecek.



Garcia’nın durumu, Trump yönetimi ile ABD Yüksek Mahkemesi arasındaki gerginliğin odak noktalarından biri haline geldi. Mahkeme, hükümetin Abrego Garcia’nın iadesini sağlamakla yükümlü olduğuna hükmetmişti. Ancak Adalet Bakanlığı avukatları, onun yabancı bir ülkede tutuklu olması nedeniyle bu konuda yetkilerinin olmadığını savunuyor.

"ONUN DA ADİL YARGILANMA HAKKI VAR"

Kaliforniya temsilcisi Garcia, konuyla ilgili, “Ona isnat edilen suçlara dair bir yargı kararı olmadıkça, herkes gibi onun da adil yargılanma hakkı vardır” diyerek hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.



ABD’de yasal koruma statüsüne sahip olan ve sınır dışı edilmemesi gereken Abrego Garcia, yasa dışı göçmen çete üyeleriyle birlikte El Salvador’a gönderildi. Önce Terörizmle Mücadele Merkezi’nde (Cecot) tutuldu, ardından başka bir hapishaneye sevk edildi. Cecot, bazı Cumhuriyetçi siyasetçiler tarafından övülürken, insan hakları savunucuları tarafından koşulları nedeniyle eleştiriliyor.



Trump yönetimi, Abrego Garcia’nın sınır dışı edilmesinin “idari bir hata” olduğunu kabul etti. 2019 yılında bir göçmenlik hakimi, onun sınır dışı edilmesini engelleyen bir karar almıştı. Ancak yetkililer, buna rağmen Garcia’yı ABD’deki eşi ve engelli çocuğuna geri göndermeyeceklerini belirtiyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt ise García’nın insan kaçakçılığı ve terörizmle bağlantılı olduğunu ve ülkeye dönerse “hemen yeniden sınır dışı edileceğini” iddia etti.

"BU BİR FİYASKOYDU"

Ancak bu olay bazı Cumhuriyetçilerden de eleştiri aldı. Louisiana Senatörü John Kennedy, NBC’nin “Meet the Press” programında, “Yönetim bunu kabul etmiyor ama bu bir fiyaskoydu” diyerek durumu eleştirdi.



Demokratlar, Kongre’de azınlık olmalarına rağmen kamuoyu baskısını sürdürmeye kararlı. Önümüzdeki haftalarda başka Demokrat vekillerin de El Salvador’a gitmeyi planladığını söyleyen Ansari, “Bu mesele, demokrasimizin ve Amerikan vatandaşlarının adil yargılanma hakkının geleceğiyle ilgili" dedi.



Garcia’nın eşi Jennifer Vasquez Sura ise yaptığı açıklamada, Kongre üyelerinin ziyaretinin “güçlü bir mesaj” taşıdığını belirtti. NBC News’e konuşan Sura, “Senatör Van Hollen’ın liderliğini devam ettiren bu adalet savunucularına minnettarız” dedi.