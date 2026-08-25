ABD'li diplomatlar Ortadoğu'ya dönüyor

İran Savaşı sırasında ve öncesinde Ortadoğu 'dan çekilen Amerikalı diplomatlar dönüş hazırlığında. Amerikan New York Times gazetesi bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı'nın iç yazışmalarını ele geçirdi.

Personelinin geri dönüşünün ve ⁠bölgedeki ABD temsilciliklerinde alınan acil durum önlemlerinin gevşetilmesinin bu hafta başlayabileceği belirtildi. ABD ve İran arasındaki müzakerelerin çıkmaza girmesine rağmen bu adımın atılması dikkat çekti.

GERİLİMİN AZALDIĞI ANLAMINA MI GELİYOR?

Mevcut ve eski Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, personelin yeniden görev yerlerine gönderilmesinin gerilimin azaldığına işaret ettiğini belirtti.

ABD'nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro, "Personelin geri döndürülmesi, yönetimin savaşın sona erme sürecine girdiğine inandığını gösteriyor." dedi.

HANGİ ÜLKELERE DÖNÜYORLAR?

Personel sayısının yeniden artırılması planlanan diplomatik temsilcilikler arasında İsrail, ⁠Lübnan, Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Umman, Irak ve Kuveyt büyükelçilikleri var.

İlk olarak Lübnan'daki ABD büyükelçiliğinde görevli diplomatlar dönecek, ancak personel sayısı tam kapasitenin altında bırakılacak.

Son aşamada İsrail, Ürdün ve Umman'daki büyükelçiliklere atama yapılarak tam ⁠kapasite ⁠ile çalışmaları sağlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Lübnan'daki temsilciliklerdeki personel sayısı başlangıçta yüzde 85 ile; Irak, Kuveyt ve Bahreyn'dekilerde ise yüzde 75 ile sınırlandırılacak.

Dışişleri Bakanlığı'nın bu altı Körfez ülkesi ve Lübnan'da, aile üyelerinin getirilmesine yönelik kısıtlamalar uygulayacağı belirtildi.