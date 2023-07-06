ABD'li dondurma şirketinin, "çalıntı topraklar" mesajı tartışmalara neden oldu

Şirket mesajda, “4 Temmuz’da iyi bir geçit törenini, lezzetli mangalı ve heyecan verici bir havai fişek gösterisini kim sevmez? Bununla birlikte, tüm bunlarla ilgili tek sorun, dikkatleri bu ulusun doğuşuyla ilgili temel bir gerçekten uzaklaştırabilmesi: ABD, yerlilerden çalınan topraklar üzerine kuruldu. Bu yıl, onları iade etmeyi taahhüt edelim." ifadeleri paylaşılmıştı.



Vermont merkezli şirket, başta, Güney Dakota eyaletinde bulunan ve ABD'nin ilk kurucu 4 başkanının heykelleri bulunan ünlü Mount Rushmore Ulusal Parkı olmak üzere yerlilere ait kutsal toprakların geri verilmesi çağrısında bulunmuştu.