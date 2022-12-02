ABD'li ekonomist Jeremy Rifkin kimdir?

Jeremy Rifkin, Amerikalı bir ekonomik ve sosyal teorisyen, yazar, konuşmacı, siyasi danışman ve aktivisttir. Rifkin, bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, işgücü, toplum ve çevre üzerindeki etkileri hakkında 22 kitabın yazarıdır.



Bilimsel ve teknolojik değişikliklerin ekonomi, iş gücü, toplum ve çevre üzerindeki etkisi hakkında yirmi iki kitap yazmıştır.

Küresel ekonomik kriz, enerji güvenliği ve iklim değişikliğinin zorluğunu ele alan uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik planı olan "Üçüncü Sanayi Devrimi"nin baş mimarıdır. Üçüncü Sanayi Devrimi, 2007'de Avrupa Parlamentosu tarafından resmen desteklendi.