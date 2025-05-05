ABD'li eski bakan yardımcısı: İnsanlığın yok olması durumunda zenginler için gizli yeraltı şehirleri inşa ettik

Eski ABD Başkanı George H. W. Bush dönemi İskan ve Kentsel Kalkınma Bakan Yardımcısı Catherine Austin Fitts, eski Fox News sunucusu Tucker Carlson'ın YouTube kanalında konuştu.



1989 ile 1990 yılları arasında bakan yardımcısı olarak görev yapan 74 yaşındaki Fitts, Michigan Eyalet Üniversitesi ekonomisti Mark Skidmore'un 2017’de yayımladığı, 1998-2015 yılları arasında "Savunma ile İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlıklarında 21 trilyon dolarlık yetkisiz harcama" olduğu yönündeki raporuna atıfta bulundu.



Fitts, bu paranın halktan gizli tutulan yeraltı şehirleri ve buralardaki ulaşım sistemini finanse etmek için kullanıldığını öne sürerek, "Olağanüstü sayıda yeraltı üsleri ve sözde ulaşım sistemleri inşa ettik." şeklinde konuştu.

"OKYANUSLARIN ALTINA İNŞA EDİLDİ"



Rapordaki 21 trilyon doların nereye gittiğini araştırmak için 2 yıl harcadığını yalnızca ABD'de 170 gizli tesis olduğunu gösteren kanıtlar bulduğunu iddia eden Fitts, söz konusu gizli şehir veya üslerin bazılarının ABD’nin etrafındaki okyanusların altına inşa edildiğini ileri sürdü.



Fitts, Carlson’un yeraltı yapılarının amacıyla ilgili sorusuna, bu yapıların insan neslinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği durumlarda kullanılmak üzere inşa edildiğini düşündüğünü söyledi.



Ayrıca Fitts, bu üslerin, hükümetin gizli uzay programı gibi projelerinde de kullanılabileceğine inandığını ifade etti.

