ABD'li eski yetkililer, ABD'nin Gazze'de suç ortaklığı yaptığını söyledi

İsrail'in Gazze'deki tutumu ve ABD'nin şu ana kadar yaklaşık 38,000 kişinin ölümüne ve insani bir krize neden olan savaşta müttefikine verdiği askeri ve diplomatik destek konusunda uluslararası eleştiriler artıyor.

ABD'li 12 yetkilinin istifası, İsrail'e verilen destek konusunda hükümet içindeki bazı görüş ayrılıklarını yansıtıyor.

Washington Gazze'deki sivillerin korunması için baskı yapmış ve İsrail'e yardım erişimini iyileştirmesi çağrısında bulunmuştu.



Ortak açıklamayı imzalayanlar arasında Dışişleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve ordunun eski mensupları yer aldı.



"İNKAR EDİLEMEZ BİR SUÇ ORTAKLIĞI YAPMAMIZI SAĞLAMIŞTIR"



Eski yetkililer açıklamalarında "Amerika'nın İsrail'i diplomatik olarak koruması ve İsrail'e sürekli silah akışı sağlaması, Gazze'de kuşatma altındaki Filistin halkının öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez bir suç ortaklığı yapmamızı sağlamıştır" dedi.



ABD hükümetini savaşı sona erdirmek ve Gazze'deki İsrailli rehineler ile İsrail'deki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için "gerekli ve mevcut kozlarını" kullanmaya çağırdılar.

Ayrıca ABD hükümetinden Filistinlilerin kendi kaderini tayin hakkını desteklemesini ve Gazze'de "insani yardımın derhal genişletilmesini" finanse etmesini talep ettiler.

