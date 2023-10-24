ABD'li eyalet senatörü Hong Kong'da gözaltına alındı

Wilson'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, eyalet senatörü Wilson'un 21 Ekim Cumartesi günü Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na indikten sonra gözaltına alındığı aktarıldı.



Gözaltı gerekçesinin "ruhsatsız silah taşımak" olduğuna işaret edilen açıklamada, Wilson'ın üzerindeki silahın Washington eyaletine kayıtlı olduğu ancak Hong Kong'da kaydı bulunmadığı aktarıldı.

"GERÇEK BİR HATAYDI"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Wilson, "Bu gerçek bir hataydı ve konunun bir an önce çözülmesini umuyorum." ifadelerini kullandı.



Hong Kong basınındaki haberlere göre ise dün hakim karşısına çıkan Wilson, kefaletle serbest bırakıldı. Wilson'ın bir sonraki duruşmasının 30 Ekim'de yapılması bekleniyor.



Hong Kong yasaları gereği ruhsatsız silah taşıyanlar, 12 bin 800 dolar para ya da 14 yıl hapis cezasına çarptırılabiliyor.

