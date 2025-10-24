ABD'li gazeteci: "Bitcoin CIA tarafından oluşturuldu"

ABD’li gazeteci Tucker Carlson, Bitcoin’in gizemli kökenine dair tartışmayı yeniden alevlendirdi. Carlson, 22 Ekim’de Turning Point USA etkinliğinde yaptığı konuşmada, Bitcoin’in CIA tarafından oluşturulduğuna inandığını söyleyerek, kripto paranın anonim kurucusu Satoshi Nakamoto hakkındaki belirsizliğin kendisini güvensiz hissettirdiğini belirtti.

"BU TAM TOTALİTER BİR KONTROL"

Carlson, Bitcoin’in sunduğu finansal özgürlük fikrini beğendiğini ancak gerçekte “elitlerin toplumu kontrol etme aracına dönüştüğünü” öne sürdü. Carlson, “Eğer insanları banka hesaplarını sıfırlayarak cezalandırabiliyorsanız, bu tam bir totaliter kontroldür” dedi.



Eski Fox News sunucusu, bir altın yatırımcısı olduğunu ve anlamadığı şeylere para yatırmadığını vurgulayarak, “Kimse bana Satoshi’nin kim olduğunu açıklayamıyor. Trilyon dolarlık bir varlığı kim kurdu, neden bir milyon Bitcoin’i hiç hareket etmedi?” diye sordu.



Carlson’ın iddiaları, Bitcoin topluluğundan hızlı tepkiler aldı. Strike CEO’su Jack Mallers, “Bitcoin’in kurucusunu bilmenin önemi yok; sistem açık kaynaklı ve herkes kodu doğrulayabilir” derken, yayıncı Max Keiser de CIA teorisini “belgelenmiş tarih ile çelişiyor” diyerek reddetti.

"OTORİTER ARAÇLARA DÖNÜŞME UYARISI"

Yine de bazı uzmanlar Carlson’ın devletlerin finansal gözetim gücüne dair endişelerini haklı buldu. Helius Labs CEO’su Mert Mumtaz, CIA iddiasını “gülünç” bulsa da, “kötü inşa edilmiş kripto sistemlerin otoriter araçlara dönüşebileceği” uyarısında bulundu.



Bitcoin’in gizemli yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun kimliği hala bilinmiyor. 2011’de ortadan kaybolan Satoshi’nin kimliğini ortaya çıkarmaya yönelik çok sayıda iddia hala kanıtlanamadı. 2025’te bir ABD’li avukat, Satoshi’ye dair belgelerin açıklanması için İç Güvenlik Bakanlığı’na dava açarak bu gizemi çözmeye yönelik yeni bir adım atmıştı.