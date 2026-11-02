ABD'li gazeteciden korkutan iddia: ''Netanyahu, Trump'a nükleer saldırı baskısı yapıyor''

ABD ile İran arasında yeni bir askeri çatışma ihtimaline ilişkin tartışmalar sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 'nun ABD Başkanı Donald Trump'a saldırıların yeniden başlatılması için baskı yaptığı öne sürüldü.

ABD merkezli Axios'un 1 Kasım tarihli haberine göre Netanyahu, Trump'tan 3 Kasım'daki ABD ara seçimlerinin hemen ardından İran'a yönelik yeni bir askerî operasyon başlatmasını istedi. ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, Trump'ın ise diplomatik müzakerelere daha fazla zaman tanımak istediği ve iki liderin 31 Ekim'deki telefon görüşmesinde bu konuyu ele aldığı belirtildi.

Washington ile Tel Aviv arasında İran'a yönelik olası saldırının zamanlaması konusunda görüş ayrılığı yaşandığı iddiaları gündemdeyken, ABD'li gazeteci Tucker Carlson'dan daha çarpıcı bir açıklama geldi. Carlson, Netanyahu'nun Trump'a İran'a karşı nükleer silah kullanması için baskı yaptığını ileri sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Netanyahu'nun baskısı altında olduğunu ifade eden Carlson, bunun sonucunda Washington yönetiminin İran'a yönelik birkaç gün içerisinde nükleer saldırı başlatabileceğini iddia etti.

Carlson, "Hedef, İsrail istihbaratının İran hükümetinin nükleer zenginleştirme programını yeniden başlattığını iddia ettiği, İran’ın merkezindeki Kazma Dağı olacaktır. Amerikan cephaneliğindeki hiçbir konvansiyonel silah, zenginleştirme faaliyetlerinin yapıldığı varsayılan tünelleri yok etmek için yaklaşık 90 metre kalınlığındaki yekpare graniti delemez, eldeki tek askeri seçenek nükleer saldırıdır." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun bu seçeneğin hayata geçirilmesi için Trump'ı "her gün aradığını" öne süren Carlson, Tel Aviv yönetiminin köşeye sıkışmış ve çaresiz durumda olduğunu ifade etti.

Carlson, İsrail'deki seçim sonuçlarının ardından Trump'ın İsrail siyasetine doğrudan müdahil olup yardım etmediği sürece Netanyahu'nun bir hükümet kurmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "Aksi takdirde başbakanlık koltuğunu kaybedecek. Onu utanç verici bir son, soruşturmalar ve muhtemelen hapis cezası bekliyor. Netanyahu, Trump'a yakın durmak zorunda. Bu savaşa ihtiyacı var." görüşünü paylaştı.

Bu amaç doğrultusunda Netanyahu'nun ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Amiral Brad Cooper dahil olmak üzere Washington yönetiminin üst düzey yetkililere "azami baskı" uyguladığını ileri süren Carlson, "Her ikisi de, son derece kötü yönettikleri savaşın müzakere yoluyla çözülmesine karşı çıkıyor ve büyük çaplı muharebe operasyonlarının yeniden başlatılması için bastırıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Carlson, Netanyahu'nun 27 Eylül'de İran'a yönelik "nihai saldırıya" Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) dahil etmek istediğini ancak BAE'nin bunu reddettiğini iddia etti.

"NÜKLEER BİR SALDIRI, YIKIMI KÖKTEN HIZLANDIRACAKTIR"

Kazma Dağı'nda gerçekleşecek bir yer üstü patlamasının yol açacağı radyoaktif serpintinin, Basra Körfezi'ni kirleterek 100 milyon insanın su kaynağını zehirleyeceğini vurgulayan Carlson, "Nükleer bir saldırı, yıkımı kökten hızlandıracaktır." yorumunu yaptı.

Carlson, ABD dışında hiçbir ülkenin savaşta nükleer silah kullanmadığına dikkati çekerek, kullanmak isteyen başka ülkelerin olduğunu ve ABD'nin olası böyle bir saldırısının da bu ülkelere örnek teşkil edeceğini belirtti.

İlk nükleer saldırının, "Üçüncü Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz hale getireceğini" öne süren Carlson, "Washington'da her iki partiden de kimse bu durumdan rahatsız görünmüyor. Şu an ise uçurumun kenarındayız. Konuyu yakından takip edenler, Trump'ın önümüzdeki hafta sonuna kadar nükleer silah kullanıp kullanmama konusunda bir karar verebileceğini belirtiyor." ifadelerini kullandı.