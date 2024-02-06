ABD'li gazetecinin Putin'le yapacağı röportaj ülkede tartışma yarattı

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Rusya lideri Vladimir Putin'le röportaj yapacağını duyurdu. Eski Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Carlson'un bu hamlesi ABD'de tartışmalara neden oldu.

ABD'li gazetecinin Putin'le yapacağı röportaj ülkede tartışma yarattı

'li gazeteci Tucker Carlson, Putin ile röportaj için Türkiye üzerinden 'ya uçtu.

Moskova'da çektiği videoda röportajın gerekçesini açıkladı.

" savaşı Batı hegomanyasını bitirdi" iddiasında bulunan Carlson, Amerikan basınını tek taraflı yayın yapmakla suçladı, Amerikalıların gerçeklerden habersiz olduğunu savundu.

Demokratlar ise röportajı, Putin'in işgalini aklama girişimi olarak görüyor.

Carlson, Başkan Joe Biden'ın röportajı engellemek istediğini, telefonlarını dinlettiğini de iddia etti.

Elon Musk'ın desteklediği Carlson'ın, röportajı sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanması bekleniyor.

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