ABD'li gazetecinin Putin'le yapacağı röportaj ülkede tartışma yarattı

ABD'li gazeteci Tucker Carlson, Putin ile röportaj için Türkiye üzerinden Rusya'ya uçtu.

Moskova'da çektiği videoda röportajın gerekçesini açıkladı.

"Ukrayna savaşı Batı hegomanyasını bitirdi" iddiasında bulunan Carlson, Amerikan basınını tek taraflı yayın yapmakla suçladı, Amerikalıların gerçeklerden habersiz olduğunu savundu.

Demokratlar ise röportajı, Putin'in işgalini aklama girişimi olarak görüyor.

Carlson, Başkan Joe Biden'ın röportajı engellemek istediğini, telefonlarını dinlettiğini de iddia etti.

Elon Musk'ın desteklediği Carlson'ın, röportajı sosyal medya platformu X üzerinden yayınlanması bekleniyor.