ABD’li genç, Rubik Küpü’nü 3.13 saniyede çözerek rekor kırdı

RUBİK KÜPÜ



Rubik Küpü, 1974 yılında Macar mimarlık profesörü Erno Rubik tarafından icat edildi ve Erno Rubik küpü, öğrencilerine 3 boyutlu alanları öğretmek için bir alıştırma olarak kullandı. 1980’li yıllardan itibaren küp, dünya çapında popüler bir bulmaca oyunu haline geldi.