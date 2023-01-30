ABD'li general: İngiltere ordusu artık üst düzey savaş gücü değil

SkyNews'in Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, üst düzey bir ABD generali, Savunma Bakanı Ben Wallace'a İngiliz ordusunun artık üst düzey bir savaş gücü olarak görülmediğini özel olarak söyledi.



Kaynaklar, Rishi Sunak'ın, Vladimir Putin'in Rusya'sının oluşturduğu artan güvenlik tehdidi göz önüne alındığında acil önlem almadığı takdirde "savaş zamanı başbakanı" rolünde başarısız olma riskini taşıdığını söyledi.



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İngiltere'de savunma bütçesinin yılda en az 3 milyar sterlin artırılması; ordunun boyutunu daha da küçültme planının durdurulması ve İngiltere'nin hızlı bir şekilde silah ve mühimmat satın almasını engelleyen barış zamanı satın alma kurallarının hafifletilmesi gerektiği söylendi.



Sadece 76 bin kişilik İngiliz ordusu, 1990'dakinin yarısından daha küçük ve Napolyon döneminden bu yana en küçük İngiliz ordusu.



Ordunun gücü, mevcut planlara göre daha da küçülerek 73 bine düşecek.



İngiltere'de emekli generaller, amiraller ve hava şefi mareşaller yıllardır ordunun gücü konusunda uyarıda bulunuyor.