ABD'li göç yetkilileri Meksikalı boksörü gözaltına aldı: Sınır dışı edilecek

ABD’de göç yetkilileri, Meksikalı boksör Julio Cesar Chavez Jr’ı Los Angeles’ta gözaltına aldı. ABD’li rakibi Jake Paul’e karşı önemli bir maçı kaybettikten günler sonra gözaltına alınan boksörün sınır dışı edilmesi planlanıyor.



BAKANLIKTAN KARTEL İDDİASI



ABD İç Güvenlik Bakanlığı, konuya ilişkin açıklamasında, Chavez’in 2024 yılında sürekli oturum başvurusunda yalan ifadelerde bulunmasının ardından ülkede yasadışı bir şekilde bulunduğunun tespit edildiğini iddia etti. Açıklamada, Meksikalı boksörün bir ABD vatandaşı ile evli olduğu aktarıldı.



Boksörün avukatı Michael Goldstein, Chavez’in çarşamba günü Studio City bölgesindeki evinde 20’yi aşkın göç görevlisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Müvekkili hakkındaki iddiaların “şok edici” olduğunu söyleyen Goldstein, bu suçlamaların “toplumu terörize etmek için tasarlanmış gibi göründüğünü” savundu.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı ise dünya şampiyonu boksör Julio Cesar Chavez’in 39 yaşındaki oğlu Chavez’in Meksika’daki Sinaloa Karteli ile bağlantısının olduğundan şüphelenildiğini bildirdi. Bu kartel, ABD’de “yabancı terör örgütü” listesinde.



EŞİ, GUZMAN’IN OĞLUYLA EVLİYDİ



Gözaltına alınan boksörün eşi Frida Munoz Chavez, daha önce Sinaloa Karteli’nin lideri Joaquin "El Chapo" Guzman’ın oğlu ile evliydi. Guzman, halihazırda ABD’de müebbet hapis cezasının infazı için cezaevinde bulunuyor. Guzman’ın oğlu Edgar, 2008 yılında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.



ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasında, Chavez hakkında Meksika’da gözaltı kararı olduğu, organize suç ve ateşli silah kaçakçılığı ile suçlandığı belirtildi. Bakanlık, Chavez’in ocak ayında, eski başkan Joe Biden’ın döneminde ABD’ye geçici olarak girmesine izin verildiğini fakat vizesi bittikten sonra da ülkede kalmaya devam ettiğini bildirdi.



Chavez’in 2024 yılında ABD'de silahlarla bağlantılı suçlardan mahkum edildiği aktarılsa da boksörün avukatı mahkumiyet kararını reddetti. Chavez’in ailesi de yaptığı açıklamada, boksörün “masumiyetine tam güven duyduklarını” ifade etti.

