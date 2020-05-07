ABD'li hemşire: En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor

Küresel salgında merkez üssü haline gelen ABD, virüse karşı kayıplar vermeye devam ediyor.

Ülkeye bağlı Nevada eyaletinde hemşire olarak görev yapan ve salgınla mücadele kapsamında New York'a gelen Hemşire Nicole Sirotek, hastanelerde yaşanan ihmalleri anlattı.

Konu ile ilgili olarak Sirotek, "En ufak olayda hastaların fişi çekiliyor. Ne olduğunu umursamıyorlar. Bu insanların ölmesini izlemeye devam etmemeliyiz" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Sirotek ülkede tıbbi ihmallerin bulunduğunu dile getirerek, "Covid-19 bu kadar uzun sürmezdi. Yanlış yaptılar" şeklinde konuştu.



ABD'nin mücadeledeki tutumana da eleştiri getiren hemşire, "Diyaliz makinesinin nasıl kullanılacağını asla bilmeyenler, diyaliz makinesini kullanıyor. Orada bir diyaliz hemşiresi olsa böyle olmaz. Ellerim titriyor. Çünkü hala kızgınım" diye konuştu.



Corona virüs hastalarının kasten öldürüldüğünü iddia eden ABD'li hemşire, "Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor. Siyahi insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok kötü. Binlerce kişi ihmalden ölüyor" dedi.



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