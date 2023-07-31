ABD'li hemşire ve çocuğu kaçırıldı

Hristiyan yardım kuruluşu El Roi Haiti tarafından yapılan açıklamada, ABD’li hemşire Alix Dorsainvil ve çocuğunun kaçırıldığı kaydedildi.



Açıklamada, "Alix; Haiti'yi evi, Haiti halkını arkadaşları ve ailesi olarak gören, son derece şefkatli ve sevgi dolu bir kişidir." ifadesi kullanılarak, anne ve çocuğun sağ salim bulunmaları için her türlü çabanın sarf edildiği belirtildi.



ABD'li hemşire Dorsainvil'in, El Roi Haiti'nin Kurucusu ve Yöneticisi Sandro Dorsainvil'in eşi olduğu öğrenildi.



ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Washington'ın, hemşire ve çocuğunun kurtarılması için Haitili yetkililerle temas halinde olduğu kaydedilerek, ülkede bulunması zorunlu olmayan tüm ABD'lilerin Haiti'yi terk etmeleri çağrısı yapıldı.



HAİTİ'DEKİ ŞİDDET OLAYLARI



Haiti'deki toplumsal huzursuzluk, Temmuz 2021'deki Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastı, aynı yıl ağustosta 2 bin 200'den fazla kişinin ölümüne ve on binlerce evin yıkılmasına yol açan 7,2 büyüklüğündeki deprem, enflasyon, kolera vakaları, kaçırma olayları ve şiddetin artmasıyla son yıllarda önemli ölçüde derinleşti. Ülkede silahlı grupların çatışmaları nedeniyle Nisan 2022'den bu yana yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

Enflasyonun son yılların en yüksek seviyesine ulaştığı ülkede, nüfusun yüzde 40'ı gıda yardımlarına bağımlıyken, kronik hale gelen çete çatışmaları da yüzlerce kişinin ölümüne ve binlercesinin yerinden edilmesine yol açtı.



BM raporunda başkent Port-au-Prince'teki güvenlik sorunlarının, savaştaki bir ülkenin seviyesine ulaştığı belirtilmişti.



Silahlı çete üyelerinin, bölgelerini genişletmek için birbiriyle mücadele ettiği aktarılan raporda, çetelerin birbiriyle ve polisle aralarındaki çatışmaların çok sayıda sivilin ölümüne neden olduğu vurgulanmış, Haitililerin ülkedeki durum nedeniyle son 10 yıldaki en kötü insani krizlerden biriyle karşı karşıya oldukları ifade edilmişti. NTV’yi sosyal medyadan takip edin