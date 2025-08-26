ABD'li heyetten Lübnan açıklaması: "Kimse iç savaşa sürüklenmek istemiyor"

İsrail'den "Hizbullah silahsızlandırılsa Lübnan'daki askeri varlığımızı aşamalı azaltacağız" açıklaması geldi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD'li özel temsilci Tom Barrack ile görüşmesinden bir gün sonra yapılan açıklamada, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın elindeki silahların yıl sonuna kadar toplanmasına ilişkin kararına vurgu yapıldı.



Açıklamaya göre İsrail, Lübnan ordusunun Hizbullah'ın silahsızlandırılması için gerekli adımları atması halinde, Lübnan'da işgal ettiği bölgelerdeki askeri varlığını aşamalı olarak azaltacak.



Ancak İsrail güçlerinin Lübnan’daki beş mevziden tamamen çekilip çekilmeyeceği netlik kazanmadı.

ABD'Lİ HEYET DE DUYURDU



İsrail'in ardından Lübnan'da temaslarda bulunan Barrack'sa İsrail'in önerisine övgü yağdırdı.



Aralarında Amerikalı senatör Lindsey Graham'ın da olduğu bir heyetle Lübnan Cumhurbaşkanı Josef Avn tarafından kabul edilen Barrack, öneriyi "tarihi" olarak nitelendirdi.



Barrack, “İsrail adım adım karşılık verecek. İsrail, Lübnan’ın önerisini aldığında karşı öneri sunacak." dedi.



“Hiç kimse Lübnan’da bir iç savaşa sürüklenmek istemiyor.” ifadesini kullanan özel temsilci İran'a işaret etti.



"İran, Hizbullah’ın finansörü oldu; biz ise Körfez ülkelerini ve yeni bir ekonomik bölgeyi devreye sokarak Lübnan’a destek vereceğiz.” açıklaması yaptı.

LÜBNAN TARAFI ŞÜPHELİ



Ancak İsrail'in "asker çekme" sinyaline, Lübnan tarafında şüpheyle yaklaşılıyor.



Reuters'a konuşan üst düzey bir Lübnan hükümet yetkilisi, Netanyahu’nun teklifini geri çevirdi ve İsrail’in önce tüm düşmanlıkları tamamen sonlandırmayı taahhüt etmesi gerektiğini söyledi.



İsrail ordusu, Kasım ayında varılan ABD destekli ateşkese rağmen güney Lübnan’daki sınır bölgelerinde varlığını sürdürüyor.



Anlaşmaya göre İsrail, iki ay içinde güçlerini geri çekmeliydi ve Lübnan ordusu ülkenin güneyinde kontrolü sağlamalıydı.

HİZBULLAH SİLAH BIRAKMAK İSTEMİYOR



Hizbullah'sa silahsızlanmayı reddeden tutumunu yineledi.



Hizbullah lideri Naim Kasım, silah teslimini konuşmadan önce "İsrail’in Lübnan topraklarından çıkarılmasını, saldırıların durmasını, esirlerin serbest bırakılmasını ve yeniden imarın başlamasını" şart koştu.



Kasım, "Bizi yücelten ve İsrail'den koruyan silahımızdan asla vazgeçmeyeceğiz." dedi.



Hizbullah lideri,, Lübnan hükümetinin silahların devlet tekeline alınması kararının anayasal olmadığını da sözlerine ekledi.