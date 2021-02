ABD'li ilaç firmalarından mart sonuna kadar 240 milyon doz aşı sözü

ABD'li ilaç firmaları Pfizer, Moderna ve Johnson and Johnson mart sonuna kadar, 240 milyon doz yeni tip Covid-19 aşısı sağlamayı taahhüt etti.



Amerikan Kongresi Enerji ve Ticaret Alt Komitesi toplantısına katılan Pfizer ve Moderna yetkilileri, mart ayı sonuna kadar üretecekleri 220 milyon doz aşıyı kullanıma hazır hale getirecekleri sözünü verdi.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından bu hafta onay alması beklenen 3. aşının üreticisi Johnson and Johnson da acil kullanım izni alması durumunda, ilk etapta 20 milyon doz aşı sağlayacaklarını açıkladı.



Johnson and Johnson Başkan Yardımcısı Dr. Richard Nettles, milletvekillerine verdiği demeçte, "Bu hafta acil kullanım izni alınırsa, bu salgının en kısa sürede sona erdirilmesine katkıda bulunmayı umuyoruz" dedi.



Astra Zeneca yöneticisi de nisan başında FDA onayı almaları durumunda 30 milyon doz aşıyı hemen kullanıma sunabileceklerini, ay sonuna kadar bu rakamın 50 milyona çıkarılabileceğini ifade etti.



DAHA ÖNCE ULAŞILAMAMIŞTI



Covid-19 aşısını ilk üreten ve FDA'dan ABD'de kullanımı için onay alan Pfizer, 2020 sonuna kadar 30 ila 40 milyon doz aşı teslim etme sözü vermiş, fakat 40 milyon dozun üretimini henüz geçen hafta gerçekleştirebilmişti.



Pfizer'ın ardından onay alan ikinci firma Moderna da 2020 sonuna kadar üretme sözü verdiği 20 milyon doza ulaşamamıştı.



Meclis komitesinde kendilerini savunan ilaç firmaları, ham maddeye erişimde yaşanan problemleri gerekçe gösterdi.



ABD hükümeti 5 farklı ilaç şirketi ile yaklaşık 600 milyon insana yetecek, toplam 1 milyardan fazla doz aşı için sözleşme imzalamıştı.

