Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel yurtdışı temaslarının ardından ABD Savunma Bakanlığı'nin günlük brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD'li komutan Votel, "Münbiç YPG'den ne zaman temizlenecek?" sorusu soruldu. Telekonferans yöntemiyle sorularını yanıtlayan Votel, "Yol haritasında olmamız gereken noktadayız. Münbiç mutabakatına taahhüdümüz sürüyor" dedi.
ABD'li komutan Joseph Votel, "Gecikmeden kim sorumlu" sorusuna "kimsenin suçu yok" yanıtın verdi.
Votel, "Bu, sahadaki koşullara bağlı ilerleyen bir süreç. Bunu başından beri net bir şekilde ifade ettik" dedi.
ABD'li komutan Votel'e Türk ve Amerikan askerlerinin ortak devriyesi de soruldu. ABD'li Votel, "Lider eğitimi başladı, kolektif eğitim de çok yakında başlayacak" yanıtını verdi.
CENTCOM Komutanı Joseph Votel, YPG unsurlarının çoğunun Münbiç'ten çıktığını belirtti.
ABD'li komutandan Münbiç açıklaması
NTV HaberDünya
Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, "Münbiç yol haritasında olmamız gereken noktadayız" dedi. Votel sürecin sahadaki koşullara bağlı olarak ilerlediğini söyledi.
Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel yurtdışı temaslarının ardından ABD Savunma Bakanlığı'nin günlük brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.