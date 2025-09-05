ABD'li komutandan SDG'ye ziyaret

Brad Cooper görüşmede ABD'nin SDG'ye desteğini vurguladı.



DAEŞ'E karşı birlikte çalışma taahhüdünü yineledi.



Mazlum Abdi ise müzakere sürecini sürdürme ve 10 Mart Anlaşması'nı uygulama konusunda kararlı olduklarını söyledi.



Mazlum Abdi ayrıca, Şam yönetimini birlikte çalışmaya devam etme çağrısı yaptı.



ABD'li komutan, Abdi ile görüşmesinin öncesinde Erbil'i ziyaret ederek Neçirvan Barzani ve Mesrur Barzani ile de biraraya gelmişti.