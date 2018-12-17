ABD'nin DAEŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter adresinden TSK'ya hakaret eden bir mesajı paylaşarak büyük bir skandala imza attı.
Albay Ryan, PKK yandaşının mesajını kendi Twitter adresinden paylaştı. Paylaşımda ise "ABD özel kuvvetleri, terörist Türk ordusunun keskin nişancılarının Rojavalı sivilleri hedef alması ve evden okula giden küçük kızı öldürmesinin üzerine Rojava-Türkiye sınırında devriye geziyorlar" ifadelerine yer verdi.
Skandalın ortaya çıkmasının ardından tweet'ler silindi.
ABD'li komutandan skandal paylaşım (Türk askerine hakaret)
NTV HaberDünya
ABD'nin DAEŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Ryan, Türk askeri hakkında "terörist" terörist ifadesinin kullanıldığı bir Twitter mesajını paylaştı. Skandal ortaya çıkınca tweet'ler silindi.
ABD'nin DAEŞ Karşıtı Koalisyon Güçleri Komutanlığı Sözcüsü Albay Sean Ryan, Twitter adresinden TSK'ya hakaret eden bir mesajı paylaşarak büyük bir skandala imza attı.