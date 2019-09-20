ABD-Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı'ndan "güvenli bölge" çalışmalarında görev alan tuğgeneral Christian Wortman ve tuğgeneral Scott Naumann gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Generaller bölgede yaklaşık bin ABD askerinin görev yaptığını ifade etti. Ortak devriyelerin bu mekanizmanın yanı sıra "DAEŞ'in yeniden ortaya çıkmaması için yapıldığını" söyledi.



Wortman şu an için Tel Abyad ve Resulayn arasındaki bölgeye odaklandıklarını belirtti.



Oluşturulacak bölgede YPG'nin tahkimatı, ağır silahları ve savaşçılarıyla ilgili Türkiye'nin endişelerinin dikkate alındığını söyledi.



"ABD'nin bu bölgenin bir parçası olarak belirlenecek alanlardan ağır silahların çekilmesi konusunda kararlılıkla çalıştığını belirten ABD'li generaller, YPG'lilerin çekilip çekilmeyeceğiyle ilgili bilgi vermedi.