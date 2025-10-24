ABD’li kuyumcu, göz protezine 2 karatlık elmas yerleştirdi

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan kuyumcu Slater Jones, tasarımı göz protezi uzmanı John Lim ile birlikte hazırladı. Kuyumculuğunu ve yaratıcılığını yansıtmak isteyen Jones’un bu sıra dışı “elmas gözü”, ışık vurduğunda parlayarak dikkat çekiyor ve neredeyse bir sanat eserine dönüşüyor.

"HAYATIMA YENİ BİR IŞIK GİRDİ"

“Gözümü kaybettim ama hayatıma yeni bir ışık girdi” diyen Jones, protezinin artık sadece tıbbi bir araç değil, aynı zamanda kişisel bir ifade biçimi olduğunu söyledi.



Uzman John Lim, “Bugüne kadar 10 binden fazla göz protezi yaptım ama kullanılan malzeme açısından bu en değerlisi” dedi.



Jones’un elmas gözünü sosyal medyada paylaşmasının ardından bazı kullanıcılar yaratıcılığını överken, bazıları da bu konuda güvenlik endişesi taşıdıklarını belirtti.