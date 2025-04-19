ABD’li mahkuma Rusya’da sert karar: Psikiyatrik tedavi ve ek ceza

Rusya’da 21 yıl hapis cezasına çarptırılan Amerikalı David Barnes’ın serbest bırakılma talebi Moskova Mahkemesi tarafından reddedildi. Ceza altı ay uzatıldı, yüksek güvenlikli ceza kolonisinde tutulmasına ve psikiyatrik tedavi görmesine karar verildi.



67 yaşındaki David Barnes, Perşembe günü Moskova Şehir Mahkemesi’nde yaklaşık üç saat süren duruşmada serbest bırakılma talebini sundu. Ancak yargıç, Barnes’ın avukatı Gleb Glinka’nın başvurusunu reddederek, cezasını uzattı ve daha ağır koşullarda hapis yatmasına hükmetti.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI



Barnes, Şubat 2024’te Rusya’da suçlu bulunarak 21 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Moskova savcılarının onu yıllar önce Teksas’ta iki oğluna cinsel istismarda bulunmakla suçlamasının ardından verilmişti. Ancak Teksas’taki savcılık bu iddiaların güvenilir olmadığını belirterek Barnes hakkında herhangi bir suçlama yöneltmemişti.



Barnes’ın ailesi, onun Rusya’ya yalnızca çocuklarıyla görüşme hakkı için gittiğini ve siyasi saiklerle tutuklandığını savunuyor. Kız kardeşi Carol’a yaptığı bir telefon görüşmesinde Barnes, “Hiçbir şey yapmadım. Bu politik bir durum ve politik yardıma ihtiyacım var,” ifadelerini kullanmıştı.



Teksas mahkemeleri, 2020 yılında Barnes’ı çocuklarının birincil velisi olarak atamıştı. Ancak eski eşi Svetlana Koptyaeva, çocukları izinsiz olarak Rusya’ya götürüp geri getirmemiş ve ABD makamları tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Koptyaeva, çocukları korumak için bu kararı aldığını savunuyor.



Barnes’ın davası, Rusya’da gözaltında tutulan diğer Amerikalılardan farklı olarak, suçun Rusya topraklarında işlenmediği ve Amerikan adli makamlarının davaya dahil olmadığı bir süreç üzerinden yürütülüyor.



Ailesi ve destekçileri, daha önce Brittney Griner, Evan Gershkovich ve Marc Fogel gibi tutukluların serbest bırakılmasında rol oynayan ABD hükümetinin devreye girerek Barnes’ın da benzer bir değişimle ülkesine geri getirilmesini umut ediyor.



Barnes’ın avukatı Glinka, karara itiraz edeceklerini açıkladı.