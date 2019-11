ABD'li milyarder Bloomberg'den başkan adaylığı için yeşil ışık

Eski New York Belediye Başkanı ve milyarder Michael Bloomberg'ün 2020 ABD başkanlık yarışına katılmayı gözden geçirdiği belirtildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre, Bloomberg, Demokrat Parti'den başkan aday adayı olmayı değerlendiriyor.



Bloomberg'ün Demokrat Parti'deki mevcut aday adaylarının ABD Başkanı Donald Trump'u yenemeyeceğinden endişe duyduğu için aday olmayı düşündüğü belirtildi.



Bloomberg'ün başkanlık yarışına girebilmek için bugün Alabama eyaleti ön seçimine başvuru yapmasının beklendiği ifade edildi.



Michael Bloomberg'in daha önce yapmış olduğu ''Hayatımın çoğunu üyesi olarak geçirdiğim Demokrat Parti'ye yeniden kaydoldum'' açıklaması da , 2020 ABD Başkanlık seçimleri için attığı ilk adım olarak yorumlanmıştı.



CUMHURİYETÇİ PARTİ'DEN BELEDİYE BAŞKANI OLMUŞTU



Cumhuriyetçi Parti'den 2001 ve 2005'te iki dönem New York Belediye Başkanı seçilen Bloomberg, 2007'de partisiyle yollarını ayırdıktan sonra 2009'da bağımsız aday olarak 3. dönem belediye başkanlığını kazanmıştı.



Demokratlar arasında en popüler isim olarak eski Başkan Yardımcısı Joe Biden öne çıkıyor ancak anketler Massachusetts Senatorü Elizabeth Warren'ın Biden ile arasındaki farkı kapattığını gösteriyor. Biden ve Warren'ı, Vermont Senatörü Bernie Sanders izliyor.



Warren ve Sanders için ''aşırı sol eğimliği'' oldukları yorumları yapılıyor.



New York Belediye Başkanı Bill de Blasio'nun da aralarında olduğu Demokrat 9 aday adayı başkanlık yarışından çekilirken 17 aday ise hala kampanyasını sürdürüyor.



CUMHURİYETÇİ PARTİ'DEN TRUMP'A KARŞI 3 ADAY



Cumhuriyetçiler arasında ise şimdiye kadar 3 isim, ABD Başkanı Donald Trump'a karşı kendi partisinden rakip olacağını açıkladı.



Başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Cumhuriyetçiler arasında eski Massachusetts Valisi Bill Weld, eski Güney Carolina Valisi Mark Sanford ve Illinois eyaletinden eski Kongre üyesi Joe Walsh yer alıyor.



Cumhuriyetçi seçmenler arasındaki desteği yüzde 80'leri geçen Trump'a karşı başkanlık için aday adaylığını açıklayan 3 Cumhuriyetçinin de herhangi bir şansının olmayacağı belirtiliyor.



ABD'de 59. başkanlık seçimleri 3 Kasım 2020'de yapılacak.