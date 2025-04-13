ABD’li misyoner, Güney Afrika'da kiliseden kaçırıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti’nde ABD’li bir rahip, vaaz verdiği sırada silahlı kişiler tarafından kaçırıldı. Olayın 10 Nisan Perşembe günü yaşandığı ifade edilirken, Gqeberha Tennessee kentindeki Fellowship Baptist Kilisesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Lütfen Güney Afrika misyoneri Josh Sullivan için dua edin. Bu akşam kilisedeki ibadet sırasında altı erkek tarafından silah zoruyla kaçırıldı” ifadeleri kullanıldı.

FİDYE İÇİN Mİ KAÇIRILDI?



Sullivan gibi Güney Afrika'daki Gqeberha kentinde çalışan bir başka rahip, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, Sullivan’ın fidye için kaçırılmış gibi göründüğünü belirtirken, polis CBC News haber sitesine yaptığı açıklamada, kilisedeki bir vaaz sırasında silahlı ve maskeli erkeklerin kiliseye girerek iki cep telefonunu çaldığını ve 45 yaşındaki rahibi de alarak olay yerinden kaçtığını bildirdi.



ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir sözcü de CBS’e yaptığı açıklamada, Güney Afrika’da bir ABD vatandaşının kaçırıldığından haberdar olduklarını, şu anda paylaşacak başka bilgi olmadığını belirtti.



Güney Afrika’daki polis sözcüsü Andre Beetge, şu ana kadar kaçırılan rahip için herhangi bir fidye talebinin gelmediği bilgisini verdi.



ARACI KİLİSEDEN 1,5 KİLOMETRE ÖTEDE BULUNDU



Kaçırılan rahip ile aynı kentte görev yapan Jeremy Hall isimli rahip, olay sırasında kilisede Sullivan’ın eşi ve altı çocukları da dahil 30 kadar kişinin olduğunu anlattı. “Onu adıyla biliyorlardı” diyen Hall, ABD’li rahibin silah zoruyla kaçırılarak aracına bindirildiğini ve kaçırıldığını kaydetti. Araç kiliseden yaklaşık 1,5 kilometre ötede bulundu.



Rahip ve ailesinin, Kasım 2018’de Tennessee’den Güney Afrika Cumhuriyeti’ne geldiği belirtildi. Rahip, Şubat 2012’den bu yana Tennessee’deki Fellowship Baptist Kilisesi’ne mensuptu.

