ABD'li pilotlar anlattı: Havada felaket geliyorum demiş!

ABD'de çarşamba günü gerçekleşen ölümcül kaza, güvenlik protokollerinin yeniden değerlendirilmesi çağrılarını gündeme getirdi ve Reagan Havalimanı'ndaki hava trafiğine dikkat çekti.



67 kişinin ölümüne yol açan çarpışmanın nedeni hala belirlenemedi ancak medya ve Beyaz Saray, helikopterin ve hava trafik kontrol personelinin kaza gecesi yaptığı eylemlere odaklandı.



Bu kaza, 1980'lerden bu yana Amerika'daki en kötü havada çarpışma vakası olarak tarihe geçti.



Reagen Ulusal Havalimanı günlük yaklaşık 400 uçuş ve yıllık yaklaşık 22 bin ticari uçuşla, ABD ve Kanada'daki 98 destinasyona direkt sefer sağlıyor.

"ZORLAYICI BİR HAVALİMANI"



BBC'nin görüştüğü birkaç pilot, ABD başkentinin kenarındaki küçük havalimanına uçmanın "zorlayıcı" bir deneyim olabileceğini söyledi.



Pilot Mo Khimji, "Bazen uçakların inişini izlerken 'Vay canına, çok yakın' dediğimiz zamanlar oluyor" ifadelerini kullandı.



Hava aracını kullanan pilot dikkatli olmazsa kuvvetli rüzgarların uçağı "bir kıl kadar kısıtlı" hava sahasına itebileceğini belirtti.



Hava sahasını, başkanı taşıyan Air Force One'dan ticari uçuşlara ve askeri helikopterlere kadar birçok uçak türü paylaşıyor.



Özellikle geceleri, şehir ışıkları Potomac Nehri'ne yansıyor. Bu da görünürlüğü ve diğer uçakları tespit etmeyi daha da zorlaştırıyor.



KIL PAYI KAZA DENEYİMLERİ



Federal Havacılık İdaresi'nin olay ve kazalar listesine göre, ölümcül çarpışmadan sadece 24 saat önce, askeri bir helikopter farklı bir bölgesel jete çok yaklaşmış.



2023 yılında yaşanan birkaç ulusal kazanın ardından Federal Havacılık İdaresi, "bir kıl payı kurtulmanın bile çok fazla olduğu" uyarısında bulunarak bir güvenlik incelemesi emri verdi. İnceleme endişelere yol açtı.



Yetersiz finansman ve personel eksikliğinin, mevcut güvenlik düzeyini "sürdürülemez" hale getiren güvenlik standartlarının "aşınmasına" yol açtığı tespit edildi.

HAVA TRAFİĞİNDE PERSONEL EKSİKLİĞİ



2023 güvenlik incelemesinde, kronik hava trafik kontrol personeli eksikliğinin güvenlik standartlarını etkilediği ortaya çıktı.



Geçtiğimiz yıl kurum, bin 800 kontrolörlük işe alım hedefini ancak 11 kişi aşabildi. Ancak 2023 incelemesi, bu hedeflerin "sistem ihtiyaçlarını yeterince karşılamak" için yetersiz olduğunu buldu.

EMEKLİLİK VE COVID SALGINI



Çalışanların dalgalar halinde emekli olmasıyla personel sorunlarının "sürekli" bir endişe kaynağı olduğu aktarıldı. Covid salgını ise personel sorunlarını daha da kötüleştirdi.



Personel sıkıntısı yaşandığında, mevcut çalışanlar en kritik pozisyonlara yerleştiriliyor ve bazı roller boş kalıyor.