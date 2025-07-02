ABD’li rapçi "Diddy" davasında karar: Beş suçlamadan ikisinden suçlu bulundu

ABD'de "rüşvet, fuhuş, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarından yargılanan "Diddy" lakaplı ünlü rapçi ve müzik yapımcısı Sean Combs, Manhattan federal mahkemesinde bugün yapılan duruşmada, beş suçlamadan ikisinden suçlu bulundu.

Sean “Diddy” Combs, iki eski sevgilisini eyaletler arası seyahate zorlayarak fuhuş yaptırmak suçundan (Mann Yasası) mahkûm edilirken; örgütlü suç (racketeering) ve iki insan kaçakçılığı suçlamalarından beraat etti.



Dava boyunca savcılar, Combs’un kadınları tehdit ve baskı yoluyla cinsel ilişkilere zorlayan organize bir ağ kurduğunu iddia etmişti. Savunma tarafı ise tüm cinsel ilişkilerin rızaya dayalı olduğunu, Combs’un sadece iki kadını yasalara aykırı şekilde taşımaktan sorumlu tutulabileceğini savundu.

1 MİLYON DOLARLIK KEFALET TALEBİ

Combs’un avukatları, sanatçının bir yıldır tutuklu bulunduğunu belirterek, beraat ettiği insan kaçakçılığı suçlamaları sonrası 1 milyon dolarlık kefaletle serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme henüz bu talebe yanıt vermedi.



MANN YASASI NEDİR?

1910’da yürürlüğe giren Mann Yasası, ABD’de kadınların eyalet sınırları arasında fuhuş veya “ahlaka aykırı” cinsel amaçlarla taşınmasını yasaklıyor. Tarihsel olarak insan ticaretiyle mücadele amacıyla çıkarıldı.



Racketeering (örgütlü suç) ise, genelde şantaj, tehdit, yolsuzluk gibi yollarla bir suç örgütü kurmak veya yönetmek anlamına geliyor. ABD’de RICO yasası altında bu tür suçlar organize suçlar kapsamında cezalandırılıyor.

Combs’un davasında nihai karar sonrası ünlü yapımcının alacağı ceza önümüzdeki haftalarda belli olacak.

30'DAN FAZLA DAVA AÇILMIŞTI

55 yaşındaki ünlü rapçi, "rüşvet, seks ticareti, zorla çalıştırma, kundaklama, şantaj, adam kaçırma, uyuşturucu bulundurma" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'ten bu yana New York'taki Metropolitan Gözaltı Merkezi'nde tutuluyor. Diddy, müzik sektöründeki nüfuzunu kullanarak genellikle evinde düzenlediği ve kayıt altına aldığı "Freak Off" adlı ünlü partilerinde aralarında, reşit olmayanların da bulunduğu erkek ve kadınları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyordu. Ünlü rapçinin evlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu ve çok sayıda kayda ulaşılmıştı. Combs hakkında 30'dan fazla dava açılmıştı.

Ünlü rapçi hakkındaki davalar 5 Mayıs 2025'te görülmeye başlanmıştı.