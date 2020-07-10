ABD'li sağlık yetkilisi: Okulların kapalı kalması halk sağlığını tehdit ediyor

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Robert Redfield okulların önümüzdeki akademik yılda kapalı tutulmasının, COVID-19 salgınının ortasında bile çocukların sağlığı için yeniden açılmasından daha büyük risk oluşturduğunu söyledi.



Redfield, CDC'nin pandemi sırasında okulların 'yeni normal' kuralları doğrultusunda hangi önlemlerle açılacağına ilişkin bir kılavuz hazırlandığını ifade etti.

Redfield'e göre okullar bu kılavuz doğrultusunda açılırsa risk minimum düzeyde olacak.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü'ne göre CDC'nin okulların yeniden açılmasına ilişkin hazırladığı rehber, okul idaresi için maliyetten uzak ve gerçekçi bir yöntem.

Öte yandan, ABD Başkanı Trump geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Eyalet valilerine ve diğer tüm yetkililere, okulların sonbahar döneminde açılması için çok fazla baskı uygulayacağız" demişti.

COVID-19 GÖLGESİNDE AÇILACAK OKULLARDA HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK? (BİLİM KURULU ÜYESİ TEVFİK ÖZLÜ NTV'YE DEĞERLENDİRDİ)

