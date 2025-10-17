ABD'li savaş pilotu Çin ordusunu eğitmiş: 88 bin dolarlık dokuz ödeme!

Eski ABD deniz kuvvetli pilotu Daniel Duggan, Çin ordusuna bağlı pilotlara yasa dışı eğitim verdiği suçlamasıyla ABD'ye iade edilmesine karşı Avustralya'da temyiz başvurusunda bulundu.



The Associated Press'in haberine göre Duggan, 2012'de Güney Afrika merkezli Test Flying Academy of South Africa adlı kuruluşta eğitmenlik yaparken Çinli askeri pilotları eğitmekle suçlanıyor.



57 yaşındaki Duggan, dün avukatıyla birlikte Kanberra'daki Federal Mahkeme'de görülen temyiz duruşmasına katıldı.



Duggan, duruşma için Yeni Güney Galler eyaletindeki Wellington cezaevinden 350 kilometre yol kat ederek mahkemeye getirildi.



Federal Mahkeme Yargıcı James Stellios'un davaya ilişkin kararını daha sonraki bir tarihte açıklaması bekleniyor.



"88 BİN DOLARLIK DOKUZ ÖDEME ALDI"



Washington Bölge Mahkemesi tarafından 2016'da hazırlanan ve 2022 sonunda kamuoyuna açıklanan iddianamede, Duggan'ın 2010 ve 2012 yılları arasında, ve muhtemelen başka tarihlerde de, gerekli lisans başvurularını yapmadan Çin ordusuna bağlı pilotlara eğitim verdiği belirtiliyor.



Savcılar, Duggan'ın bu faaliyetleri karşılığında başka bir sanıktan yaklaşık 88 bin Avustralya doları (yaklaşık 2,3 milyon Türk Lirası) tutarında dokuz ayrı ödeme aldığını iddia ediyor.



Bu ödemelerin ABD, Güney Afrika ve Çin'e yapılan seyahatleri de kapsadığı öne sürülüyor.



"ABD BENİ HAKSIZ YERE HEDEF ALIYOR"



Duggan ise hakkındaki suçlamaları reddediyor ve iddiaların "siyasi bir manevra" olduğunu ve ABD'nin kendisini haksız yere hedef aldığını savunuyor.



Duggan, 2022'de Yeni Güney Galler'deki evinin yakınlarında bir süpermarkette gözaltına alınmasından bu yana yüksek güvenlikli cezaevlerinde tutuluyor.



Avustralya'nın dönemin Adalet Bakanı Mark Dreyfus, geçen aralık ayında Duggan'ın ABD'ye iadesini onaylamıştı.



Buna karşılık Duggan'ın avukatları, perşembe günkü duruşmada iade sürecinde hukuki hatalar yapıldığını savundu.



Dreyfus'un yerine mayıs ayında Adalet Bakanlığı görevine atanan Michelle Rowland ise selefinin kararını değiştirmedi.



Rowland'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Bugün Federal Mahkeme'de Bay Duggan ile ilgili yapılan işlemler hükümetin bilgisi dahilindedir" denildi, ancak davanın sürmesi nedeniyle daha fazla yorum yapılmayacağı kaydedildi.



"EŞİM İDEOLOJİK SAVAŞTA PİYON OLARAK KULLANILIYOR"



Duggan'ın eşi ve altı çocuğunun annesi Saffrine Duggan, mahkeme çıkışında, "Rowland, Dan'i istediği anda serbest bırakabilir" diye konuştu.



Saffrine Duggan, eşinin "ABD ile Çin arasındaki ideolojik savaşta piyon olarak kullanıldığını" savunarak Avustralya makamlarını bu sürecin "gönüllü birer parçası" olmakla suçladı.



Saffrine Duggan, "Eşim hiçbir Avustralya yasasını ihlal etmedi ve pilotlara eğitim verdiği iddia edilen dönemde Avustralya vatandaşıydı" diyerek eşinin serbest bırakılması çağrısını yineledi.



Duggan'ın avukatı Christopher Parkin de durumu, "Bir kişinin Güney Afrika'da işlediği iddia edilen bir eylem nedeniyle ABD yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle Avustralya'dan iade edilmesi olağanüstü bir durum" sözleriyle değerlendirdi.



Amerikan deniz kuvvetlerinde 12 yıl görev yapan Daniel Duggan, 2002'de Avustralya'ya göç etmişti.



Duggan, Ocak 2012'de Avustralya vatandaşlığına geçmiş ve aynı süreçte ABD vatandaşlığından feragat etmişti.