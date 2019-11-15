ABD'li senatör Graham'dan Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi

Cumhuriyetçi senatör Lindsey Graham Washington'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyaz Saray'da Erdoğan ile gerçekleştirdikleri görüşme hakkında bilgi verdi.



Senatör Graham, "S-400 anlaşmasını çözemezsek ve hem bölge hem de ABD için daha kabul edilebilir bir güvenli bölgede anlaşamazsak, biz de Temsilciler Meclisi’nden geçen yaptırımların bir versiyonunu onaylayacağız" dedi. Graham, tasarının 100 sandalyeli Senato'da 95 oy alacağını savundu.



ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Suriye konusunda Türkiye ve Rusya'nın Trump’tan faydalandığını söyledi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi Türkiye ve Rusya’nın Ortadoğu’da daha güçlü olmak istediklerini, Trump’ın iki ülkeye bu fırsatı verdiğini belirtti.