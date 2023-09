ABD'li senatör Menendez'e yurt dışına çıkış yasağı

"SENATÖRLÜK MAKAMINI KULLANARAK YOLSUZLUK" SUÇLAMASI

New York Güney Bölge Federal Mahkemesine geçen hafta sunulan 39 sayfalık iddianamede, Menendez ve eşi Nadine (Arslanian) Menendez'e, New Jerseyli iş insanlarıyla girdiği ilişkilerde rüşvete karışma suçlamaları yöneltilmişti.



Federal savcılar, Menendez'in evinde yapılan aramalarda 100 bin dolarlık iki altın külçe ve 480 bin dolarlık gizli nakit para ele geçirdiklerini açıklamıştı.



İddianamede, Menendez'in senatörlük makamını kullanarak rüşvetle kazanılan altın ve nakit para dışında usulsüz şekilde ev ipoteği ödemeleri, usulsüz iş tazminatı ve lüks bir araç edinme gibi yolsuzluk işlerine karıştığı aktarılmıştı.



Menendez, özellikle Kongre'de yabancı ülkelere yapılacak askeri yardımlar üzerinde söz sahibi olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı boyunca Mısır'a yapılan resmi yardımlardaki etkisi ile New Jersey'deki Mısır kökenli iş insanları ve firmalarla girdiği ilişkiler nedeniyle eleştirilere neden olmuştu.



Hakkındaki suçlamalardan bu yana, başta New Jersey'in diğer tek Demokrat Senatörü olan Cory Booker ve New Jersey'in Demokrat valisi Phil Murphy olmak üzere kendi partisinden 25'ten fazla Kongre üyesi Menendez'in senatörlük görevinden istifa etmesi çağrısında bulunmuştu.



Suçlamaların ertesi gününde Senato Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı görevinden ayrılmak zorunda kalan Menendez, partisinden ve kamuoyundan gelen istifa baskılarına direniyor.



Küba kökenli göçmen bir ailenin oğlu olan Menendez, ABD Kongresi'nde Türkiye karşıtlığı, Rum ve Ermeni lobisine yakınlığı ile biliniyor.



Menendez, ABD tarafından Türkiye'ye yapılacak F-16 satışına karşı çıkanların başında gelirken Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'deki politikalarından rahatsızlığını da her fırsatta gündeme getiriyor.