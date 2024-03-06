ABD'li senatör Sanders: Netanyahu'nun savaş makinesi için daha fazla para olmamalı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, bir kez daha Joe Biden hükümetini "İsrail'e silah sevkiyatını durdurmaya" çağırdı.

Sanders, "Netanyahu'nun savaş makinesi için daha fazla para olmamalı" dedi.

Senatör ayrıca dün yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye insani yardım için koridor açması çağrısında bulundu.

Vermont'tan bağımsız bir senatör olan Sanders, son aylarda İsrail'in Gazze'deki savaşını ve ABD'nin İsrail'e verdiği askeri desteği daha yüksek sesle eleştirmeye başladı.



Ocak ayında Sanders, ABD'nin İsrail'e güvenlik yardımı yapmasını, "İsrail'in Gazze'deki saldırılarında insan hakları ihlalleri yapıp yapmadığına" bağlayan bir karar tasarısı sunmuştu.

Senato ezici bir çoğunlukla bu önergeyi reddetmişti.