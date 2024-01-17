ABD'li Senatör Sanders'in 'İsrail’e şartlı yardım tasarısı' Senato'da reddedildi

İnsan hakları ve demokrasi konusundaki çabaları ile sık sık gündeme gelen ABD'li bağımsız Senatör Bernie Sanders'in İsrail'e yapılacak askeri yardımları "bu ülkenin insan haklarını ihlal etmemesi" şartına bağlayan tasarısı ABD Senatosu tarafından reddedildi.

100 sandalyeli senatoda yapılan oylamada 72 senatör "hayır" oyu kullanırken, 11 senatör ise tasarıya "evet" dedi.



Yasalaşma ihtimali düşük olarak görülen ancak İsrail'e koşulsuz askeri destek politikasına simgesel bir tepki olarak değerlendirilen tasarı, ABD’nin İsrail’e yapacağı askeri yardımları "bu ülkenin insan haklarını ihlal etmemesi" şartına bağlıyordu.

ABD'nin Dış Yardımlar Yasası’nı devreye sokmayı hedefleyen tasarı, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın düzenli olarak Kongre’ye, "İsrail'in Gazze'de insan haklarını ihlal edip etmediğini raporlama" sorumluluğu almasını öngörüyordu.

SİVİL KAYIPLARA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sanders geçen hafta Senato’da yaptığı konuşmada, ABD’nin yaptığı askeri yardımlar dolayısıyla Gazze'de sivil kayıpların yaşanmasından sorumlu olduğuna dikkat çekmişti. “Bu agresif askeri kampanya büyük bir yıkıma ve yaygın sivil kayıplara yol açtı” diyen Sanders, “21. yüzyılın açık ara en yoğun bombardımanı olduğunu gösteren kapsamlı kanıtlar var” ifadelerini kullanmıştı. Sanders, “Yıkımın boyutu ve binlerce 2 bin kiloluk devasa bomba da dahil ABD silahlarının kullanımı göz önüne alındığında, kongre gerçek bir denetim yapmak için harekete geçmelidir” demişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby ise Sanders'in tasarısına atıfla, "Bu kararın bu konuları ele almak için doğru araç olduğuna inanmıyoruz. Şu anın da doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.