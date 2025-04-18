ABD’li senatör yanlışlıkla “cehenneme” gönderilen göçmenle görüştü

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia ile görüştüğünü duyurdu.



Van Hollen, X sosyal medya hesabından, El Salvador'da “yeryüzündeki cehennem” olarak da bilinen Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) tutulan Garcia ile bir araya geldiği anların fotoğrafını paylaştı. Senatör Van Hollen, daha önce El Salvador hükümetinin görüşme talebini reddetmesinin ardından "sonunda görüşme şansını yakaladığını" belirtti.



EL SALVADOR DEVLET BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA



El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele de X'ten, görüşmeye ait görüntüleri paylaşarak, "Sağlıklı olduğu teyit edildiğine göre, (Garcia) El Salvador'un himayesinde kalmaya devam etme onuruna sahip oluyor" ifadelerini kullandı.



ABD'li Senatör Van Hollen'ın Garcia'yı ziyaret talebi, El Salvador Başkan Yardımcısı Felix Ulloa tarafından reddedilmişti.



TRUMP YÖNETİMİ İDARİ HATAYI KABUL ETMİŞTİ



Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.



Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi" ifadesi kullanılmıştı. Garcia'nın artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.



Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek, ABD'ye dönmesine hükmetmişti. Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.



Öte yandan, Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisi olmadığını savunmuştu.

