ABD'li senatörden Ayşenur paylaşımıyla yasa tasarısı sinyali

ABD'li Demokrat Senatör Maria Cantwell, Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümünün birinci yılında açıklama yaptı.



Cantwell, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türk aktivist Eygi'nin Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülmesinin üzerinden bir yıl geçtiğini hatırlattı.



Ailesinin, Eygi'nin ölümüne ilişkin yeterli yanıt alamadığına dikkat çeken Cantwell, ABD Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığına ayrı soruşturma açmaları çağrısında bulunduklarını ancak bu taleplerinin reddedildiğini belirtti.



Cantwell, "Bu nedenle Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nda (NDAA) düzenleme teklif etmeyi ya da 2024'ten bu yana yabancı ordu veya istihbarat birimlerince Amerikan vatandaşlarının öldürülmesini soruşturmak amacıyla ABD Dışişleri Bakanlığında özel daimi temsilci atanması için ayrı yasa tasarısı sunmayı planlıyorum" dedi.



Senatör Cantwell, tasarıyla belirlenecek özel temsilcinin öldürülen ABD'lilerin ailelerine destek ve bilgi sağlama, yabancı devletlerden hesap sorma ve maktullerin ailelerine yanıt verilmesi çabalarına ilişkin Kongreye yıllık rapor sunmasının gerekeceğini ifade etti.



AYŞENUR EZGİ EYGİ KİMDİR?



İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.



Filistinlilere ait hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül 2024'te hayatını kaybetmişti. Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.



Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.